تلاميذ غزة يحتجون على محاولات تأجيل الدراسة

جانب من وقفة اليوم للأهالي والتلامذي في قطاع غزة

نظم عدد من تلاميذ قطاع غزة وأولياء الأمور مظاهرة احتجاجية بمشاركة هيئة شئؤون اللاجئين احتجاجا على قرار الأونروا بتأجيل العام الدراسي 2015/2016 .

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا" قد حذرت في وقت سابق من أنه "ما لم يتم الحصول على تمويل بكامل قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة، والبالغ 101 مليون دولار بحلول منتصف الشهر الجاري، فإن الأزمة المالية قد تجبر الوكالة على تعليق الخدمات المتعلقة ببرنامجها التعليمي إلى أن يتم تأمين المبلغ بأسره".

وقالت في تقريرها إن هذا يعني تأخير بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب وطالبة مسجلين في حوالي 700 مدرسة إلى جانب ثمانية مراكز مهنية منتشرة في الشرق الأوسط.

إلا أن نائب المفوض العام لـ"الأونروا ساندرا ميتشل، "،قالت الأثنين في مؤتمر صحفي بغزة "لم نتخذ قرار تأجيل العام الدراسي، حتى اللحظة، ولا أتوقع اتخاذ أي إجراء بهذا الموضوع قبل منتصف الشهر الحالي، والشخص الوحيد الذي يتخذ القرار هو المفوض العام للوكالة".

وأكدت ميتشل، أن الوكالة حريصة على توفير التعليم لنصف مليون فلسطيني، في مناطقها الخمس (قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان)، رغم ما تعانيه من أزمة تمويل حقيقية، تجاوزت 100 مليون دولار.