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تعيين رئيس أركان جديد للجيش التركي

5/8/2015

رئيس الأركان الجديد للجيش التركي -(الأناضول)

برئاسة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، وبمشاركة وزير الدفاع وجدي غونول، وكبار القادة العسكريين

انتهت، اليوم  في العاصمة التركية أنقرة، اجتماعات اليوم الثالث والأخير لمجلس الشورى العسكري التركي الأعلى. 

وتمخضت الاجتماعات عن مجموعة من القرارات، أبرزها، تعيين قائد القوات البرية الفريق الأول "خلوصي آكار" رئيساً لأركان الجيش التركي، خلفاً لرئيس الأركان السابق "نجدت أوزال". 

كما تم تعيين، الفريق الأول "عابدين أونال" قائداً للقوات الجوية، وقائد الجيش الأول " صالح زكي جولاق " قائداً  للقوات البرية، وقائد قوات منطقة بحر إيجة الفريق الأول "غالب مندي" قائداً عاماً لقوات الدرك,  فيما تم تمديد فترة ولاية قائد القوات البحرية الأميرال" بولند بوسطان" عاما إضافيا واحدا. 

ومن المقرر أن تُعرض القرارات المتخذة في الاجتماعات على رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، للمصادقة عليها، ومن ثم إعلانها للرأي العام. 

الجدير بالذكر أن الاجتماع، الذي يعقد كل ستة أشهر، ينظر في وضع الضباط، المتهمين بقضايا تتعلق بالانضباط، والإخلال باللوائح والأنظمة العسكرية، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى التي تخص القوات المسلحة، حيث يتخذ المجلس قرارات متعلقة بالخدمة العسكرية، من قبيل الترقيات والعقوبات والتقاعد.

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