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تدشين موقع إلكتروني لتوظيف اللاجئين في ألمانيا

5/8/2015

موقع ألماني لتوظيف اللاجئين -(DW)

أنشأ طالبان بالعاصمة الألمانية برلين موقعاً إلكترونياً  يهدف إلى مساعدة اللاجئين للحصول على عمل.

وذكر موقع "دويتشه فيله" الألماني أن الطالب ياكوب وزميله فيليب كون قاما بإنشاء موقع على الإنترنت لعرض وظائف شاغرة قد تناسب اللاجئين, حيث صمما هذا الموقع : www.workeer.de بطريقة تتيح استخدامه وتصفحه بسهولة عبر استخدام الهاتف الجوال, وبداية من هذا الأسبوع يمكن للباحثين عن عمل من اللاجئين تصفح الوظائف الشاغرة والتعرف على أرباب عمل محتملين.

ومن يزور الموقع يجد عددا لابأس به من الوظائف الشاغرة. فهناك عروض عمل لرعاية العجزة وهناك من يبحث عن مساعدين في المطبخ أو عن مطور برمجيات أو عن مربية، أو فني لطلاء السيارات. بل هناك من يبحث عن مدير ورشة في مصنع للصلب.

 كما توجد إمكانيات للقيام بتدريبات وظيفية ومهنية. كما يوجد فندق في بحر الشمال يبحث عن رئيس للطهاة، وبحد أدنى للأجور لا يقل عن 8,5 يورو للساعة. ولا يتم فقط تقديم عروض عمل ملموسة، ولكن هناك أيضا قائمة لعدد من الشركات التي تبدي استعدادها لتوظيف اللاجئين, ويمكن للمرشحين للعمل تقديم نفسهم ومهاراتهم بشكل علني على الموقع.

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