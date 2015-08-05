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المركزي المصري يعلن انخفاض الاحتياطي الأجنبي لـ18 مليار

5/8/2015
 البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء انخفاض الإحتياطي الأجنبي  من 20،05إلى 18،53 مليار دولار شهر يوليو، يأتي إعلان البنك المركزي في الوقت الذي تستعد فيه السلطات المصرية بافتتاح مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة غدا الخميس .

والذىتكلف حفل افتتاحها ملايين الجنيهات ،ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة هبطت بنحو 1.546 مليار دولار في يوليو .
وتلقت مصر ودائع بلغت ستة مليارات دولار في أبريل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت حيث قدمت تلك الدول مساعدات بمليارات الدولارات للبلاد منذ الإطاحة  بالرئيس المعزول  محمد مرسي في يوليو 2013، وباعت الحكومة المصرية سندات دولية في يونيو  لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار، وبلغت الاحتياطيات نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك .

المصدر : الجزيرة مباشر
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