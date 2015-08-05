البث الحي
منوعات

البيت الأبيض: انسحاب الرئيس القادم من الاتفاق النووي "حماقة"

5/8/2015

المتحدث باسم البيت الأيبيض – (الأناضول)

قال البيت الأبيض "إن من الحماقة على الرئيس القادم للولايات المتحدة التراجع عن الاتفاق النووي مع إيران".

وفي رده على تهديدات أعضاء جمهوريين في الكونغرس بنقض الاتفاقية مع إيران في حال فاز أحد أعضائهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة نهاية العام القادم، أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض "جوش إيرنست" أنه سيكون من الحماقة للرئيس المستقبلي فعل هذا، والسبب الرئيسي هو أن هذا سيكون اتفاقًا قد تم إبرامه، وسوف تكون هناك فرصة أكثر من عام ونصف لتنفيذ الاتفاق وللتحقق من التزام إيران به.

وبرر إيرنست وصفه للفعل (بالحمق) إلى أن (نقض الاتفاق)، لن يحقق سوى تقوية احتمال قيام مواجهة عسكرية في الشرق الأوسط".

وأشار المتحدث إلى أن التراجع عن الاتفاق النووي مع إيران "سيمزق الوحدة الدولية بشكل كامل، عندما يتسلم المنصب، رئيس آخر بعد عام ونصف، برغم التزام إيران بالاتفاقية، ويقوم بالانسحاب منها بشكل فردي".

وكان متنافسون على من الحزب الجمهوري للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة قد هددوا بالانسحاب من الاتفاق النووي بين  إيران مع مجموعة 5+1، في حال الفوز بالانتخابات  نهاية 2016.

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

اتهامات لفرنسا بالتحريض ضد الجزائر في البرلمان الأوربي

مبنى البرلمان الأوربي (غيتي)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)