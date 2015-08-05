أوباما: رفع العقوبات لا يجعل من إيران قوة مهيمنة

باراك أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن إدارته توصلت إلى اتفاق شامل ودائم مع إيران، يمنع إيران من الحصول على القنبلة النووية، وشارك فيه خبراء "هم الأفضل في العالم" على حسب قوله.

وأضاف أوباما خلال كلمته أمام الجامعة الأمريكية، إن الكونغرس الأمريكي عليه أن يقرر إذا كان يريد الموافقة على هذا الاتفاق التاريخي أو رفضه, مشيرا الى أن رفض الكونغرس هذا الاتفاق سيفكك العقوبات الدولية على إيران, مؤكدا في الوقت نفسه على أن إيران لن يسمح لها بالحصول على القنبلة النووية.

وأوضح الرئيس الأمريكي, أن بلاده ستضع حدا للعقلية التي تفضل الأنشطة العسكرية على العمل الدبلوماسي, مضيفا أن بلاده ما زالت تعيش تداعيات الحرب التي شنتها على العراق، والتي جعلت من إيران المستفيد الوحيد منها.

وأشار أوباما إلى أن الدبلوماسية التي جعلت العالم يقف إلى جانب بلاده كانت لها فوائد فيما يخص مضاعفة الضغوط على إيران, وأن الاتفاق يقطع الطريق أمام جميع البرامج النووية السرية التي من الممكن أن تقوم بها إيران, وأن الأخيرة إذا حاولت تطوير قنبلة ذرية سيكون هناك خيارات عدة أمام المجتمع الدولي، بما فيها الخيار العسكري.

وكشف أوباما عن حصول إيران على 50 أو 60 مليار دولار إذا التزمت بالاتفاق، لكن ذلك لن يجعل منها قوة مهيمنة في الشرق الاوسط , وأن أي اجراءات عسكرية ضد إيران لن تكون بشجاعة هذا الاتفاق, مضيفا "علينا أن نساعد حلفائنا في التصدي لما يحدث في مناطق مثل اليمن".