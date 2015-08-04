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التصدي لمستوطن حاول رفع علم إسرائيل على قبة الصخرة

4/8/2015

صورة تدولها نشطاء للمستوطن الإسرائيلي عقب التصدي له

ألقى حراس المسجد الأقصى والمصلون القبض على مستوطن، صباح اليوم، حاول رفع العلم الإسرائيلي عند صحن قبة الصخرة، والتهجم عليهم بقطعة حديدية كانت بحوزته.

 ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أن المستوطن اقتحم المسجد الأقصى صباحا وتسلل نحو صحن قبة الصخرة وحاول رفع العلم الإسرائيلي، إلا أن حراس المسجد الأقصى والمصلين تصدوا له وقاموا بإلقاء القبض عليه وأوسعوه ضربا، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال لحمايته وإخراجه.

 وعقب هذا الحادث قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف، وقامت باعتقال كل من مدير قسم المخطوطات في المسجد الأقصى رضوان عمرو، وخمسة من حراس المسجد, كما أصيب حارسان آخران تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال سلمان أبو ميالة, أحد حراس المسجد الأقصى, أن المستوطن اقتحم المسجد من باب المغاربة وقام بالاعتداء على الحراس عند صحن قبة الصخرة وبيده قطعة حديدية، أثناء محاولتهم إنزال العلم الإسرائيلي من يده, لكن المصلين والحراس تصدوا له وأوسعوه ضرباً.

المصدر : الجزيرة مباشر
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