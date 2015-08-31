وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين الاعتداء على المؤسسات الصحية

فتاة في احد مستشفيات عدن ـ أرشيف

دانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الاعتداءات الممنهجة لمليشيا الحوثي وقوات صالح على المؤسسات الصحية بمحافظة تعز.



وناشدت الوزارة المجتمع الدولي أن يبذل أقصى الجهود لإنقاذ المدينة من تردي الوضع الصحي، وأوضحت أن مرض حمى الضنك أصبح يطال أربعة من بين كل عشرة أشخاص في المدينة، إضافة إلى انعدام الأدوية الضرورية لمرضى الكلى.



وتعرض المستشفى المركزي في المدينة ثماني عشرة مرة للقصف المباشر، بينما توقفت معظم المستشفيات عن العمل وتوقف فرع الهلال الأحمر اليمني بعد اقتحام مليشيا الحوثي لمقره وسرقة محتوياته وسيارات الإسعاف التابعة له.