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مصر: عبد القدوس يرفض تقرير "حقوق الإنسان" عن "العقرب"

31/8/2015
 

 
محمد عبد القدوس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر

رفض محمد عبد القدوس عضو المجلس القومي لحقوق الانسان تقرير المجلس عن زيارة لسجن العقرب قبل أيام قائلا إنه تم تزيين السجن فقط لاستقبالهم.

وأكد عبدالقدوس في بيان منه أن الطعام الذي شوهد في السجن لا يوجد سوى في الفنادق، وليس كطعام السجناء. وأضاف أن تقرير المجلس عن الوضع الصحي في سجن العقرب غير دقيق وأن ذوي السجناء كانوا ممنوعين أصلا من زيارة أبنائهم.

جدير بالذكر أن قيادات الإخوان المحبوسين بسجن العقرب قد رَفَضَت لقاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، واتَّهموه بـ"الانقلاب"، حيث زار وفد المجلس السجن في وقت سابق ، وأكدوا في تقريرهم، تحسن أوضاع عناصر جماعة الإخوان داخل السجن، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم على حد وصفهم .

وقال أحد أعضاء الوفد، الذي ضم حافظ أبو سعدة ومحمد عبد القدوس وصلاح سلام، إن الزيارة استمرت أكثر من 3 ساعات، وأن الوفد لم يلتق عناصر جماعة الإخوان داخل السجن، لكنه التقى وفدًا ممثلًا عنهم.

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