البث الحي
منوعات

مراسلون بلا حدود تدين احتجاز الحوثيين لـ11 صحفيا

31/8/2015
 حوثيون في شوارع اليمن " ارشيف "

أدانت منظمة مراسلون بلا حدود مليشيا الحوثي باليمن احتجازهم لـ11 صحفيا، وحملتهم  مسؤولية الانتهاكات التي تـُرتكب بحق الصحفيين في اليمن.

وأوضحت المنظمة ، في بيان، إن 11 صحفيا محتجزون لدى الحوثيين، وأضافت أن الحوثيين يقومون بعمليات خطف ممنهجة لمنتقديهم من الصحفيين.

وأشارت المنظمة إلى أن مليشيا الحوثي تعتزم تشديد قبضتها على السلطة، وقمع معارضيها.

ونوه البيان إلى توقف أكثر من مئة صحيفة عن الصدور في العاصمة صنعاء باستثناء صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لنجل الرئيس المخلوع على عبد الله صالح الموالي للحوثيين.   

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير الإعلام السوداني: الجيش يطور علاقات مع إسرائيل بدون رقابة

الفريق أول عبد الفتاح البرهان (يمين) ورئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو (يسار) (الجزيرة)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)