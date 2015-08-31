مراسلون بلا حدود تدين احتجاز الحوثيين لـ11 صحفيا

حوثيون في شوارع اليمن " ارشيف "

أدانت منظمة مراسلون بلا حدود مليشيا الحوثي باليمن احتجازهم لـ11 صحفيا، وحملتهم مسؤولية الانتهاكات التي تـُرتكب بحق الصحفيين في اليمن.

وأوضحت المنظمة ، في بيان، إن 11 صحفيا محتجزون لدى الحوثيين، وأضافت أن الحوثيين يقومون بعمليات خطف ممنهجة لمنتقديهم من الصحفيين.



وأشارت المنظمة إلى أن مليشيا الحوثي تعتزم تشديد قبضتها على السلطة، وقمع معارضيها.

ونوه البيان إلى توقف أكثر من مئة صحيفة عن الصدور في العاصمة صنعاء باستثناء صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لنجل الرئيس المخلوع على عبد الله صالح الموالي للحوثيين.