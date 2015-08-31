قصف حوثي لأحياء سكنية في تعز

صورة أرشيفية

واصلت مليشيا الحوثي وقوات المخلوع علي صالح قصف الأحياء السكنية في مدينة تعز جنوبي اليمن، ما أسفر عن مصرع وإصابة سبعة مدنيين واحتراق منازل.





ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الاثنين، عن سكان محليين قولهم، إن قذائف أطلقتها المليشيا من مواقع تمركزها في منطقة الجند وجبل أومان شرقي مدينة تعز، تساقطت على عدة أحياء بها ، وشوهدت أعمدة الدخان والسنة اللهب تتصاعد من عدة منازل سكنية.

ووفقاً لمصادر طبية، فقد أسفر القصف العشوائي عن مصرع اثنين من المواطنين، وإصابة خمسة آخرين، بينهم أطفال ونساء.

كما تعرضت قرى جبل صبر، وقلعة القاهرة، ومنطقة الضباب غرب تعز لقصف عنيف بالمدافع والصواريخ طوال يوم أمس.

من جهتها، طالبت السلطات المحلية في مدينة عدن النازحين بمغادرة الأبنية المدرسية وذلك مع اقتراب الموسم الدراسي في البلاد، وتقول السلطات إن القرار يسعى لإعادة الحياة إلى المدينة.

يتزامن ذلك مع ضعف الخدمات الإغاثية، وغياب الحلول لاحتواء أزمة النازحين الذين دمرت بيوتهم أثناء الحرب.

من جانبه، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن الحرب التي يخوضها اليمنيون الآن ضد الحوثيين هدفها وقف التمدد الإيراني في المنطقة.

وأضاف هاديٍ خلال زيارة قصيرة للسودان أن الحوثيين اعتبروا سيطرتهم على صنعاء سيطرة على رابع عاصمة عربية.