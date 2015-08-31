"عُزوتي" مطعم أردني يحمل نكهة إنسانية

في العاصمة الأردنية عمّان تجد مطعماً جديداً يقدم الطعام لعملائه لهدف آخر غير الربح، وهو تحقيق التكافل، والإحساس بالآخر.

القائمون على المطعم الذي أطلقوا عليه اسم "عُزوتي" يطلبون من الزبائن أن يدفعوا ثمن الوجبة مرتين، الأولى هي قيمة ما يتناولون، والأخرى قيمة دعوة شخص آخر محتاج على وجبة مماثلة للتي يتناولها الزبون.

وبعد شراء الطعام تُعلق دعوات لتناول الطعام على لافتة في المطعم بعضها بأسماء ورسائل وبعضها من دون، ويمكن لأي شخص يحضر للمطعم ومحتاج للوجبة قبول الدعوة وتناول الطعام على حساب من دفع الثمن.

وبالإضافة لتقديم وجبات الطعام يعد القائمون على مطعم عزوتي أيضا بدعم ربات البيوت من خلال شراء وجبات متميزة يصنعنها في بيوتهن.

وتباع الوجبات بسعر التكلفة بل أقل في بعض الأحيان، حيث إن الهدف من المطعم ليس الحصول على أرباح؛ لكنه لتشجيع الناس على الشراء وتوفير وجبات طعام للمحتاجين.

ويقول مؤسسو المطعم إن حلمهم هو توسيع تلك المبادرة لتصل الى ربوع المملكة الأردنية، والمنطقة وأن تكون سبباً في إحياء الإحساس بالآخر وتحقيق تكافل اقتصادي واجتماعي بين الناس.

وقال أحد المشرفين على مطعم عزوتي، إن فكرة المطعم جاءت بهدف تحقيق تكافل اقتصادي وجو اجتماعي خاص، وهو إحياء جو القرية، ومن هنا جاء اسم المطعم الذي يعني أن نكون "عزوة" لبعضنا البعض ويساعد بعضنا البعض.

وقالت متطوعة في المطعم، إنها تسعد برؤية أناس من خلفيات متعددة يجتمعون معاً لهدف مشترك، ومنذ افتتاحه يشهد المطعم إقبالاً متزايداً من الزبائن المتحمسين.