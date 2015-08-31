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عائلات لرافضي الانقلاب بمصر تتهم الأمن بإخفاء ذويهم

31/8/2015

في استمرار لحالالت  الاختفاء القسري بمصر، كشفت عائلات سبعة من رافضي الانقلاب بمحافظة قنا جنوبي البلاد، أن سلطات الأمن أخفت ذويهم  رغم قرار النيابة إطلاق سراحهم قبل أسبوعين.

وأضاف الأهالي أن ذويهم يتعرضون لتعذيب ممنهج في مقر الأمن الوطني بالمحافظة.


وفي الفيوم، قالت زوجة أحد رافضي الانقلاب، إن قوات الأمن اختطفت زوجها أثناء وجوده معها في أحد المستشفيات قبل أسبوعين، مشيرة إلى عدم معرفتها بمكان وجوده.

من ناحية أخرى قامت  قوات الأمن المصرية  بتصفية أحد رافضي الانقلاب في القاهرة. وذكر شهود عيان أن قوات الأمن أطلقت النار على الطالب أحمد مصباح في إحدى النقاط الأمنية بمدينة 15 مايو بالقاهرة دون أي مقاومة منه.

لكن وزارة الداخلية قالت في بيان لها إنها قتلت "إرهابيا" في تبادل لإطلاق النار.

وكانت قوات الأمن قامت في وقت سابق بتصفية اثنين من رافضي الانقلاب في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، بعد دهم مزرعة كانوا فيها، بعد نحو شهر من تصفية خمسة آخرين بنفس المحافظة.

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