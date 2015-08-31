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صحفي صيني يعترف بالتسبب في انهيار البورصات العالمية

31/8/2015

 

البورصة الصينية

لم يكن يجدر بي نشر هذا المقال الذي كان له تأثير سلبي على السوق في وقت شديد الحساسية .. إنني متأسف للغاية" هذه الكلمات وردت على لسان وانج شياولو الصحفي بمجلة كايجينغ الصينية ،وأوقفت السلطات الصينية شياولوا ووجهت له تهمة بث أخبار كاذبة  حول السندات واسواق العقود وذلك بحسب ما ورد في وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية

وكان وانغ أكد في مقال نشر في يوليو إن اللجنة الصينية لضبط الأسواق المالية تدرس إمكانية خروج الأموال العامة من السوق، وكان من شأن إمكانية خروج الأموال قبل أجلها أن تثير الذعر بين المستثمرين وتدخلت بكين بشكل مكثف لإرساء الاستقرار في مؤشرات البورصة ولا سيما من خلال إقبال هيئات عامة على شراء كميات من الأسهم والسندات. 

وسارعت اللجنة الصينية لضبط الأسواق المالية إلى نفي ما كتبه الصحفي ووصفت أقواله بأنها "غير مسؤولة".

وظهر الصحفي في فيديو بثته شبكة "سي سي تي في" الرسمية اليوم الاثنين "يعترف" أمام الكاميرا بأنه تعمد عرض الوضع بشكل مضخم.

، وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة، فإن الصحفي "اعترف بأن "المعلومات الخاطئة" التي نشرها "أثارت البلبلة والفوضى في البورصة وقوضت جديًا ثقة الأسواق وتسببت في خسائر كبيرة للبلاد والمستثمرين".

من جهتها، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم الاثنين أن الحكومة الصينية أوقفت فعلًا عمليات شراء الأسهم والتدخل في السوق مع تشديد قمعها حيال الأشخاص المتهمين بـ"زعزعة استقرار" السوق.

وأعلنت وزارة الأمن العام الصينية في نهاية الأسبوع عن "معاقبة" 197 شخصا "لنشرهم شائعات على الانترنت" حول عدة مواضيع منها تراجع البورصات والانفجارات الأخيرة في تيانجين.

وكانت  بورصتا شنغهاي وشينزن شهدتا  تراجعًا كبيرًا الأسبوع الماضي ما أثار انهيارًا في بورصات العالم.

كما أشارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى توقيف مسؤول في لجنة ضبط الأسواق المالية وأربعة من كبار المسؤولين في أهم شركة وساطة بسبب "مخالفات" في البورصة.  

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