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سان جيرمان يفوز بثلاثية على موناكو ويحافظ على الصدارة

31/8/2015

باريس سان جيرمان يفوز للمرة الرابعة على التوالي – الأوربية

واصل فريق باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته في الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم وفاز أمس الأحد على مضيفه موناكو بثلاثية في الجولة الرابعة من المسابقة.

وعلى ملعب لويس الثاني في إمارة موناكو عجز فريق العاصمة عن طرق مرمى مضيفه في الشوط الأول رغم السيطرة الميدانية المطلقة ومحاصرة منافسه في منطقته.

وفي الشوط الثاني سجل أشبال المدرب لوران بلان ثلاثية عبر إدينسون كافاني في الدقيقتين الـ57 والـ73، والأرجنتيني إيزكييل لافتزي في الدقيقة الـ83.

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 12 نقطة بعد فوزه في مبارياته الثلاث السابقة لينفرد بصدارة الدوري، بينما تجمد رصيد موناكو عند خمس نقاط وتراجع إلى المركز الـ13.

وانتزع فريق سانت إيتيان فوزا صعبا من ضيفه باستيا (2-1)، وسجل هدفي سانت إيتيان لويك بيران وفانتين إيسريك في الدقيقتين الـ20 والـ62، فيما أحرز هدف باستيا الوحيد غايل دانيتش في الدقيقة الـ46. ورفع سانت إيتيان رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن متساويا مع باستيا.

وفي مباراة أخرى فاز بوردو على ضيفه نانت بهدفين نظيفين سجلهما وهبي الخزري وميلان غاييتش في الدقيقتين الـ45 والـ87. ورفع بوردو رصيده إلى خمس نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد نانت عند سبع نقاط في المركز الثامن.

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