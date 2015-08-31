حكومة الأردن تقر "قانون الانتخابات"

أقرت الحكومة الأردنية (الاثنين) ، مسودة قانون الانتخاب لعام 2015،

وقال رئيس الحكومة عبد الله النسور، إن الحكومة سترسل المسودة إلى مجلس النواب خلال دورته الاستثنائية الحالية.

وكشف النسور في مؤتمر صحفي عن بعض ملامح مسودة القانون الجديد، قائلا إنه "أشبه بالقانون الذي أقر عام 1989، وإن مسودة القانون أعطت للمواطن الحق في الانتخاب لكل المقاعد في الدائرة، متجاوزا مفهوم الصوت الواحد للدائرة ملغيا في الوقت نفسه وجود قوائم وطنية بسبب فتوى دم دستوريتها".

وقال رئيس الحكومة الأردنية ، إن "مسودة القانون ستختصر دوائر المحافظات إلى دائرة واحدة باستثناء المحافظات الكبيرة ذات الكثافة السكانية التي قد تقسم إلى دائرتين أو ثلاث دوائر" ، وأبقت مسودة القانون "على عدد المقاعد المقررة للمرأة بمعدل 15 مقعدا والمسيحيين بمعدل تسعة مقاعد والشركس والشيشان بثلاثة مقاعد".

واتبع قانون الانتخاب الذي أقر عام 1989 نظام انتخاب الكتلة، وهي المرة الوحيدة التي انتخب فيها مجلس نواب وفق هذا النظام، ولكن قانون الانتخاب كان قد أقر في سنة 1986، ويستخدم النظام في الدوائر التعددية ولا يندرج تحت الأنظمة النسبية وإنما الأغلبية؛ بمعنى أن الفائزين هم من يحصلون على أعلى الأصوات بغض النظر عن نسبتها.