تنظيم الدولة يحرق 4 مقاتلين من الحشد الشعبي

تنظيم الدولة يحرق 4 من عناصر الحشد الشعبي

قام تنظيم الدولة الإسلامية بحرق 4 مقاتلين من الحشد الشعبي-ميلشيات طائفية تقاتل بجانب الجيش العراقي ومعترف بها رسميا من الحكومة –

وأظهر شريط مصور بثته مواقع الكترونية موالية للتنظيم أربعة أشخاص يرتدون زيا برتقاليا ويعترفون بأنهم يقطنون أماكن ذات أغلبية شيعية في العراق وأنهم يقاتلون في صفوف الحشد الشعبي ،وبعدها ظهر هولاء الأشخاص وهم مقيدون بسلاسل حديدية ومعلقون من ايديهم وارجلهم في اعمدة حديدية والنار تشتعل من أسفلهم وبعدها تشتعل النار في اجسادهم وتحرقهم تماما .

وبررت عناصر من تنظيم الدولة هذا الأمر بقولهم أنه يأتي قصاصا وردا علي عمليات مماثلة تعرض لها اشخاص ينتمون الي السنة على يد فصائل مؤيدة للحكومة العراقية .

وظهر في الفيديو مشاهد من فيديوهات سابقة ، تظهر في إحداها نيران مندلعة اسفل شخص على قيد الحياة، وآخر يظهر مقاتلاً في الحشد يعرف باسم "ابو عزرائيل"، وهو يقوم بتقطيع جزء من جثة شخص جثته محترقة تماما .وقال التنظيم إن الشخصين في الشريطين هما من "اهل السنة.

وكان تنظيم الدولة قد أقدم من قبل على جرائم مماثلة ونشر فيديوهات علي المواقع التابعة له عن تلك الجرائم ومنها حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة وقتل الاقباط المصريين في ليبيا ،واغراق المئات من الجنود العراقيين في نهر دجلة بعد قتلهم بالرصاص .

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