الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق اختفاء 65 ألف سوري

أحد سجون بشار الذي اختفت به حالات عديدة " ارشيف "

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً في "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري" وثقت فيه عدد المختفين لدى النظام السوري بنحو 65 ألفاً بينهم قرابة أربعة آلاف طفل ونحو ألفي امرأة.



وقالت الشبكة إن عدة أطراف في سوريا تشارك في جريمة الاختفاء القسري ومنها: وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، وقدرت الشبكة عدد المختفين لدى الوحدات الكردية بنحو 300 شخص, جلهم من معارضيها.



كما وثقت الشبكة اختفاء قرابة 1100 شخص لدى تنظيم الدولة الإسلامية اعتقلوا بتهم بذرائع مختلفة, إضافة إلى 800 لدى جبهة النصرة معظمهم ناشطون وصحفيون لم تكن لديهم تراخيص للعمل في مناطق سيطرة الجبهة.



ووثقت الشبكة اختفاء 200 شخص على أيدي فصائل من المعارضة السورية, أغلبهم من مؤيدي النظام السوري وتتخذهم فصائل المعارضة رهائن لمبادلتهم بمعتقلين لدى النظام.