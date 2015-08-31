الآف النساء يرقصن لملك سوازيلاند ليختار زوجة

مسواتي الثالث ملك سويزلاند

قامت الآلاف من النساء (الاثنين) بالغناء والرقص أمام مسواتى الثالث ملك سوازيلاند، الواقعة بين جنوب أفريقيا وموزمبيق،من أجل ان يختار من بينهن زوجة جديدة له وتعرف المراسم السنوية باسم حفل رقصة القصبة (اومهلانجا) لأن الراقصات تقمن أولا بقطع الغاب وحمله إلى القصر الملكى لتعزيز السياج المحيط به . وشاركت نحو ثمانية آلاف راقصة تتراوح أعمارهن بين السادسة و22 عاما في هذا الحدث وكان البعض منهن يمسكن المناجل – فى تدريب تم أمس الأحد.

منظموا الحفل قالوا إنه يمكن أن تشارك فيه 40 ألف امرأة وفتاة. ومن المفترض أن تكون الراقصات اللائى يعرفن بـ"إمبالى" أو الزهور، عذارى رغم أنه لا يتم إجراء فحوصات للتحقق من ذلك، ومن الممكن أن يختار الملك "47 عاما" الذى لديه 14 زوجة بالفعل، واحدة من الراقصات لتكون زوجته الجديدة. وكان أكثر من 60 راقصة قد لقين حتفهن فى حادث سير تعرضن له فى طريقهن للرقص أمام الملك يوم الجمعة الماضى، وقالت السلطات التى تجاهلت الدعوات لإلغاء الحفل إن عدد الضحايا بلغ 13، ولكن المحللين قالوا إنهم ربما يقللون العدد حتى لا يفسدوا الحدث. وتعرض الحفل الراقص للنقد بسبب مشاركة النساء وهن عاريات الصدور وبملابس شبه منعدمة

تولي مسواتي الثالث مقاليد الحكم في سوازيلاند عام 1986 خلفا لوالده سوبوزا الثاني .

ومنن المعروف عن الملك مسواتي الثالث تذوقه لإسلوب الحياة الثرية والترف وممارسة تعدد الزوجات (على الرغم من أنه يتم تعيين اثنتين على الاقل من الزوجات من قبل الدولة"

وتعرض ملك سويزلاند لانتقادات في الخارج لمتابعة مصالحه الشخصية على حساب بلاده, فمملكة سوازيلاند تعتبر من أفقر دول العالم .

ومسواتي الثالث هو الابن الوحيد لوالدته انتوتبي وهو ابن اللمك سوبوزا الثاني الذي كان له 70 زوجه و210 طفلا و1000 حفيد