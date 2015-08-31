اكتشاف مادة تقلل ذوبان المثلجات في الطقس الحار

طَوَّر علماء في اسكتلندا مادة من البروتين الطبيعي يمكن أن تحفظ المثلجات "الآيس كريم" بحيث تظل متجمدة لفترة طويلة في الطقس الحار قبل ذوبانها.

واكتشف فريقان في جامعتي أدنبرة ودندي أن البروتين المعروف باسم BsIA يعمل بربط الهواء والدهن والماء في الآيس كريم.

وقالت البروفيسورة "كيت ماكافي" من مدرسة الفيزياء والفلك في جامعة أدنبرة، "نحن متحمسون لإمكانات هذا العنصر الجديد في تحسين "الآيس كريم" بالنسبة لكل من المستهلكين والمصنعين".

وطور فريق البحث طريقة لإنتاج هذا البروتين الجديد، الذي يوجد طبيعياً في بعض الأطعمة، عبر بكتريا نافعة، ويعمل بطريقة تربط قطرات الدهون وفقاعات الهواء صانعاً منهما مزيجاً أكثر تماسكاً واستقراراً.

ويعتقد فريق البحث أن استخدام هذا المكون قد يفيد المصنعين، إذ يمكن استخدامه من دون تأثير على طبيعة المنتج وأدائه ويمكن انتاجه من مواد أولية مستدامة.

وتوقع العلماء أن مثل هذه المنتجات بطيئة الانصهار يمكن أن تكون قابلة للتداول خلال ثلاث إلى خمس سنوات، وتسمح هذه التطورات بإنتاج مواد ذات مستوى أقل من الدهون وبسعرات حرارية أقل.