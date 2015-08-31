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اغتيال 4 من منظمي التظاهرات بجنوب العراق

31/8/2015
تظاهرات العراق " ارشيف "

أكدت مصادر من التيار المدني الذي يدير المظاهرات الشعبية في العراق، أن مجهولين اغتالوا أربعة من منظمي الاحتجاجات في محافظتي ذي قار والبصرة بجنوبي البلاد المطالبة بإصلاحات شاملة ومواجهة الفساد في البلاد. 

وأوضحت المصادر أن أحدهم وهو خالد العكيلي، قــُتل برصاص مسلحين أمام منزله في العاصمة العراقية بغداد، كما قــُتل آخران بنيران مسلحين مجهولين.

كما توفي الشيخ صباح الكرموشي متأثرا بجراحه إثر تفجير عبوة داخل سيارته، وهو من أبرز منظمي الاعتصامات في محافظة البصرة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية أن عدداً من حرس الحدود سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم انتحاري استهدف معبر طريبيل على الحدود مع الأردن.

من جانب آخر، قــُتل مدنيان وأصيب 12 آخرون جراء قصف مدفعي من الجيش، وغاراتٍ من طائرات حربية لم تحدد هويتها، على أحياء في غرب الفلوجة.

وقد ألحق القصف أضراراً بالمنازل والممتلكات. يأتي هذا في ظل ظروف إنسانية صعبة يعيشها سكان الفلوجة ومحيطها بسبب حصار الجيش العراقي للمدينة، مما أدى إلى نقص المواد الغذائية والسلع الأساسية.

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