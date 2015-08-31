اربعة قطارات لللاجئين تصل فيينا قادمة من المجر

أطفال لاجئون من سوريا

أكد مراسل الجزيرة أن السلطات النمساوية سمحت لاربعة قطارات قادمة من المجر و تقل لاجئين بدخول أراضيها شريطة أن يتوجه هؤلاء المهاجرين الي فيينا بدلا من المانيا لاستكمال طلبات اللجوء ..

وقال متحدث باسم الشرطة إن عدد الذين وصل من اللاجئين حتى الآن يقدر بالمئات ,مضيفا أن من تقدم منهم بطلب لجوء إلى السلطات المجرية سيعادون إلى المجر، وسيخيّر الآخرون بين تقديم طلب لجوء الي النمسا أو تحويل وجهتهم إلى دول أوروبية أخرى

وقد سمحت السلطات النمساوية بدخول القطارات التي تحمل على متنها مئات اللاجئين التي كانت متجهة من بودابست إلى ميونيخ أراضيها بعد أن أوقفتها فترة على الحدود النمساوية المجرية للتثبت في الهويات.

وقد نفت ألمانيا وجود قطارات مخصصة لنقل اللاجئين إلى أراضيها، وقالت مصادر ألمانية إن القانون الأوروبي الخاص بحق اللجوء يقتضي أن يسجل اللاجئون المعنيون أنفسهم في المجر قبل المغادرة.

وكانت السلطات المجرية أكدت أنها تلتزم بقواعد الاتحاد الأوربي فيما يتعلق باللاجئين، وأنها ماضية في إجراءاتها المشددة تجاههم، رغم الانتقادات الفرنسية والألمانية التي طالبتها باحترام حقوق الإنسان واحترام القيم الأوروبية.

وشدد المتحدث باسم الحكومة المجرية على أن بلاده "لا تخالف اتفاقية شينغن"، مطالبا ألمانيا بتوضيح النواحي القانونية بشأن إجراءاتها، التي تسمح بسفر واستقبال اللاجئين عبر دول الاتحاد الأوروبي, معتبرا أن ألمانيا أظهرت تساهلا كبيرا تجاه اللاجئين، نجم عنه تكدسهم في محطات سكك الحديد في بودابست.

وجاءت تصريحات المتحدث المجري، عقب انتقادات وجهها وزير خارجية فرنسا إتهم فيها دول شرق أوروبا -خاصة المجر- باتباع سياسة "مخزية" تجاه اللاجئين، مضيفا أن "المجر لا تحترم القيم الأوروبية المشتركة"، ودعا السلطات الأوروبية للحديث "بجدية" مع المجر بخصوص هذا الموضوع.

من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي ببرلين إن أزمة اللاجئين لن تحلّ قريباً, و دعت الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من المشاركة في تحمل عبء تدفق المهاجرين هذا العام.

في الأثناء قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو الاثنين إن بلاده تأمل في التوصل إلى موقف مشترك مع دول التشيك والمجر وبولندا للتعامل مع أزمة اللاجئين التي تجتاح القارة بما في ذلك رفض حصص الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع اللاجئين.

وأضاف أنه سيجتمع مع رؤساء وزراء الدول الثلاث يوم الجمعة أو الأحد في براغ لبحث الأزمة في ظل تنامي أعداد اللاجئين الذين يلقون حتفهم في البر والبحر.

وعطلت دول وسط أوروبا مقترحات من بروكسل تقضي بأن تقبل دول الاتحاد حصصا ملزمة من طالبي حق اللجوء الذين يعبرون البحر المتوسط للوصول إلى إيطاليا واليونان, وهو ما جعل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يصف الموقف بأنه "مخز".

وقال فيكو -في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون على الهواء- "نرفض بشدة أي حصص، إذا طبقت آلية تلقائية لإعادة توزيع المهاجرين سنفيق يوما على مئة ألف من العالم العربي وهذه مشكلة لا أود لسلوفاكيا أن تواجهها".

وكانت أزمة اللاجئين قد فرضت نفسها علي الاجندة الاوربية والدولية بعد الأحداث المؤلمة التي وقعت خلال الايام الماضية ومنها مقتل 71 لاجئا سوريا اختناقا في سيارة لنقل اللحوم بالنمسا ،ووفاة اكثر من 100 اخرين في مركب هجرة عند السواحل الليبية