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إصابة 12 شخصا في انفجار أمام برلمان "كييف"

31/8/2015

أصيب قرابة 12 شخصا أغلبهم من عناصر الشرطة بجروح (الاثنين) في انفجار أمام البرلمان الأوكراني في كييف وقع خلال صدامات بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين.

ووقعت الصدامات خلال احتجاجات على إقرار مشروع قانون مثير للجدل يمنح حكما ذاتيا أكبر لشرق البلاد –  وأشارت مصادر أن العديد من الأشخاص من بينهم شرطيون وصحافيون – على الأرجح كانوا ممددين على الارض تغطيهم آثار دماء أمام البرلمان.

وصوت 265 نائبا أوكرانيا لصالح هذا المشروع فيما الاقلية المطلوبة هي 226 صوتا، خلال جلسة صاخبة اعترض خلالها بعض النواب على مشروع القانون الذي اعتبروه "معاديا لأوكرانيا" .

ورشق متظاهرون قنابل دخانية عند خروج النواب من البرلمان ما أدى إلى انبعاث الدخان ما دعا قوات الأمن والمتظاهرين لاستخدام الغازات المسيلة للدموع.

وندد عدد كبير من الأوكرانيين بمشروع القانون ووصفوه بأنه محاولة  لإضفاء الشرعية على سيطرة المتمردين على شرق البلاد بحكم الأمر الواقع.

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