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أتلتيكو مدريد يسحق إشبيلية بثلاثة أهداف نظيفة

31/8/2015
 
أتلتيكو مدريد يسحق إشبيلية بثلاثة أهداف نظيفة

اقتنص أتلتيكو مدريد ثلاث نقاط غالية إثر فوزه، أمس الأحد، على مضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. 

تقدم لأتلتيكو مدريد خورخي كوكي في الدقيقة 35، وأضاف جابريل فيرنانديز الشهير بـ"جابي" الهدف الثاني في الدقيقة 79 قبل أن يختتم جاكسون مارتينيز ثلاثية أتلتيكو في الدقيقة ال85. 

بهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى ست نقاط بينما تجمد رصيد إشبيلية عند نقطة واحدة.

كان إشبيلية  قد تعادل مع ملقه سلبيا في الجولة الأول فيما فاز أتلتيكو  مدريد على لاس بالماس بهدف نظيف.

ويلعب أتلتيكو مدريد مع ضيفه برشلونة يوم 12 سبتمبر/أيلول المقبل في  الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بينما يلعب إشبيلية مع مضيفه ليفانتي  يوم 11 سبتمبر.

وفي مباراة أخرى تعادل بلنسية مع ضيفه ديبورتيفو لاكورنا بهدف لكل منهما، حيث تقدم لوكاس مارتينيز لديبورتيفو في الدقيقة 39 قبل أن يتعادل بلنسية عن طريق ألفارو نيجريدو في الدقيقة 45.

وكان إيبار قد حقق فوزا مستحقا على ضيفه أتلتيك بلباو في وقت سابق أمس، بهدفين نظيفين سجلهما ساول بيرخون من ضربة جزاء في الدقيقة 34 وأدريان جونزاليس في الدقيقة 61.

 

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