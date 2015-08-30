17 من أكتوبر بدء إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر إجراء الانتخابات البرلمانية في الفترة من 17 من أكتوبر/تشرين الأول وحتى 2 من ديسمبر/كانون الأول المقبل على مرحلتين.

وقال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي، إن المرحلة الأولى من الانتخابات ستجرى في 14 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

وتبدأ العملية الانتخابية خارج البلاد يومي 17 و18 من أكتوبر /تشرين الأول المقبل، فيما تجرى العملية الانتخابية في دوائرها داخل البلاد يومي 18 و19 من أكتوبر/تشرين الأول، بينما تجرى انتخابات الإعادة يومي 26 و27 من أكتوبر/تشرين الأول في الخارج، و27 و28 داخل البلاد.

أما المرحلة الثانية فتجرى 13 محافظة، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء. على أن تبدأ العملية الانتخابية في دوائرها خارج مصر يومي 21 و22 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وداخل مصر يومي 22 و23 من نفس الشهر، بينما تجرى الإعادة خارج مصر يومي 30 من نوفمبر/تشرين الثاني و1 من ديسمبر/كانون الأول، وداخل مصر يومي 1 و2 من ديسمبر/كانون الأول. وبذلك يكتمل مجلس النواب قبل نهاية العام.

وأشارت اللجنة إلى أن الإجراءات ستمضي وفقا لمواعيد محددة في جدول زمني موضوع سلفا، ويشمل قرارات فتح باب الترشح وإجراءات الترشح، وتخصيص الرموز الانتخابية، وتنظيم توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح.