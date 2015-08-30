1250 حالة اختفاء القسري خلال 8 أشهر في مصر

أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقرير مهما بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حيث بلغت حالات الاختفاء القسري خلال الأشهر الثمانية الماضية 1250 حالة.



وهو رقم مروع وخطير ويؤشر لحالة غياب العدالة والقانون في مصركما وصف مراقبون ويؤشر أن الظاهرة ليست ظاهرة عابرة بل جريمة ممنهجة من قبل وزارة الداخلية بتواطؤ من النيابة العامة على حد وصف خبراء حقوقيين.

جاءت محافظات شمال ووسط الجمهورية في مقدمات المحافظات الأعلى التي شهدت حالات اختفاء، أبرزها: محافظة الغربية 307 حالة، محافظة البحيرة 170 حالة، محافظة القاهرة 162 حالة، محافظة الجيزة 75 حالة، محافظة كفر الشيخ 75 حالة، هذا وقد طالت حالات الاختفاء القسري كل محافظات الجمهورية، وكل قطاعات الشعب من مهنين وحرفيين وعمال وطلبة ونساء وأطفال وشباب وشيوخ وتيارات سياسة مختلفة .

ودانت التنسيقية المصرية في تقريرها هذه الممارسات القمعية وحذرت أنه لن يفلت مجرم انتهك كرامة وحقوق المصريين من العقاب في مصر.

وتوفي معتقل على ذمة إحدى القضايا، داخل حجز قسم ثان الغردقة بمصر قبل عرضه على النيابة. وتعد هذه المرة الثانية التي يتوفى فيها سجين داخل قسم الغردقة خلال الشهر الجاري.

يذكر أن عدد السجناء الذين لقوا حتفهم في السجون المصرية منذ الانقلاب قبل عامين بحسب منظمات حقوقية، اقترب من ثلاثمائة جراء الإهمال الطبي والتعذيب.