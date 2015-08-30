هاني البنا: الحكومات الضعيفة تخشى مؤسسات المجتمع المدني

جانب من لقاء د. هاني البنا

قال الدكتور هاني البنا رئيس المنتدى الإنساني في بريطانيا إن بعض الأنظمة تخشى من المجتمع المدني بالرغم من أنه قد يكون حلا لبعض الدول التي تشهد اضرابات سياسية.

وأضاف رئيس المنتدى الإنساني في بريطانيا خلال مقابلة له على الجزيرة مباشر أن أي اضطراب سياسي عنيف يؤثر سلبا على المجتمع المدني، مشيرا إلى أن بعض التوجهات السياسية تخشى من المجتمع المدني خاصة في المناطق التي لا تسطيع أن تصل إليها الحكومات.

وأشار البنا إلى أن المملكة المتحدة يوجد بها نحو 150 ألف مؤسسة خيرية بخلاف المؤسسات الغير ربحية، مشيرا إلى أهمية التكامل والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومات خاصة في الماكن التي تشهد كوارث.

وأوضح البنا أن العراق بها بها أكثر من 3 ملايين نازح لا تقدم لهم لجان الإغاثة الرعاية اللازمة، ولابد من فرض أجندات المؤسسات الإنسانية على الامم المتحدة وليس العكس.

وحول سؤاله عن اللاجئين السوريين قال: " القضية السورية جريمة في حق كل عربي ومسلم وليس دول العالم، فقبل أن نحاسب اوروبا، يجب محاسبة جامعة الدول العربية.

وأكد الدكتور هاني البنا على أهمية العمل الخيري والإغاثي مشيرا إلى أنه أصبح حرفة كالطب والهندسة ولم يعد عشوائيا وتمنح فيه الدرجات العلمية، ولابد من تدريب الشباب والعمل على إكسابهم الخبرة اللازمة لهم.