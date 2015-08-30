مئة ألف لاجئ يصلون إلى صربيا و العدد في تزايد

قال وزير الداخلية الصربي إن معدل تدفق اللاجئين إلى بلاده يزداد يومياً وقد تجاوز مئة ألف لاجئ خلال الأشهر الماضية. وقد أقامت صربيا معسكراتٍ لتجميع اللاجئين المارين بأراضيها قبل عبورهم إلى المجر للوصول إلى غرب أوروبا في نهاية المطاف.

من ناحية أخرى أنقذت السلطات النمساوية ستة وعشرين لاجئا بينهم ثلاثة أطفال في حال حرجة، بعد العثور عليهم أمس داخل شاحنة كانت تقلهم في منطقة قرب الحدود مع ألمانيا .

وهذه هي المرة الثانية التي تــَكتشف فيها السلطات النمساوية محاولات تهريب لاجئين؛ فقد عـُـثر الخميس الماضي على جثث واحد وسبعين لاجئاً سورياً بينهم نساء وأطفال في شاحنة قرب الحدود مع المجر.

ونــُقل الأطفال الثلاثة وذووهم إلى المستشفى . وأكدت الشرطة أن اللاجئين قادمون من سوريا وأفغانستان وبنغلاديش ويعاني معظمهم من الجفاف بسبب سوء التهوية وارتفاع درجة الحرارة داخل الشاحنة.

هذا و قد روى اللاجئون السوريون الذين وصلوا إلى المجر بعد رحلة معاناة طويلة عبر اليونان ومقدونيا وصربيا شكل الصعوبات الراهنة التي تواجههم، مثل المعاملة القاسية التي يتعرضون لها كالضرب والحرمان مع الأطفال من الطعام لأخذ بصماتهم بالقوة لتقييد حركتهم خارج المجر الأمر الذي يدفع بعضهم للوقوع في براثن عصابات المافيا التي تبتزهم وتعيدهم في الغالب لنفس المنطقة ليعيشوا فصول المعاناة نفسها من جديد..