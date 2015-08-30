البث الحي
منوعات

مئة ألف لاجئ يصلون إلى صربيا و العدد في تزايد

30/8/2015

 قال وزير الداخلية الصربي إن معدل تدفق اللاجئين إلى بلاده يزداد يومياً وقد تجاوز مئة ألف لاجئ خلال الأشهر الماضية. وقد أقامت صربيا معسكراتٍ لتجميع اللاجئين المارين بأراضيها قبل عبورهم إلى المجر للوصول إلى غرب أوروبا في نهاية المطاف.

 من ناحية أخرى أنقذت السلطات النمساوية ستة وعشرين لاجئا بينهم ثلاثة أطفال في حال حرجة، بعد العثور عليهم أمس داخل شاحنة كانت تقلهم في منطقة قرب الحدود مع ألمانيا .

 

وهذه هي المرة الثانية التي تــَكتشف فيها السلطات النمساوية محاولات تهريب لاجئين؛ فقد عـُـثر الخميس الماضي على جثث واحد وسبعين لاجئاً سورياً بينهم نساء وأطفال في شاحنة قرب الحدود مع المجر.

 

ونــُقل الأطفال الثلاثة وذووهم إلى المستشفى . وأكدت الشرطة أن اللاجئين قادمون من سوريا وأفغانستان وبنغلاديش ويعاني معظمهم من الجفاف بسبب سوء التهوية وارتفاع درجة الحرارة داخل الشاحنة.

 

هذا و قد روى اللاجئون السوريون الذين وصلوا إلى المجر بعد رحلة معاناة طويلة عبر اليونان ومقدونيا وصربيا شكل الصعوبات الراهنة التي تواجههم، مثل المعاملة القاسية التي يتعرضون لها كالضرب والحرمان مع الأطفال من الطعام لأخذ بصماتهم بالقوة لتقييد حركتهم خارج المجر الأمر الذي يدفع بعضهم للوقوع في براثن عصابات المافيا التي تبتزهم وتعيدهم في الغالب لنفس المنطقة ليعيشوا  فصول المعاناة نفسها من جديد..

 

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)