دراسة:عدد الموظفين الشبان البدناء أقل في أماكن العمل الصحية

البدانة " رويترز "

قالت دراسة حديثة إن أماكن العمل التي تشجع على أسلوب الحياة الصحية يقل فيها عدد العاملين الشباب الذين يعانون من السمنة. ووجد الباحثون أن نحو 17 في المئة من الموظفين الشباب في أماكن العمل التي تشجع على العمل بأسلوب الحياة الصحية يعانون من السمنة مقابل 24 في المئة تقريبا في أماكن العمل التي لا تهتم بهذا الأمر.

وقالت أليسون واتس التي قادت فريق الدراسة وهي من كلية الصحة العامة في جامعة مينيسوتا في منيابوليس بالولايات المتحدة إنها جربت شخصيا مجموعة من أماكن العمل المختلفة التي شعرت أنها أثرت في عاداتها الغذائية ونشاطها البدني سواء ايجابا أو سلبا. وأضافت لرويترز هيلث في رسالة بالبريد الالكتروني أن هذه العوامل بينها مساندة الزملاء ووجود دروس لليوغا في الوقت المخصص للغداء وتوفر الطعام.

واستخدم الباحثون بيانات عن 1538 شخصا أجابوا استبيانات بينما كانوا في المرحلة الاعدادية أو الثانوية عامي 1998 و1999. وبعدها بسنوات أجاب المبحوثون عن عشرة أسئلة أخرى.

وفي مسح ثان كان متوسط عمر المشاركين 25 عاما. ومن بين العوامل التي ذكرها المبحوثون للباحثين أنظمتهم الغذائية المعتادة وتمارينهم الرياضية الأسبوعية وتفاصيل عن أماكن عملهم ومواقعها.

وكان أقل من نصف المشاركين يتناولون خمس حصص على الأقل من الفواكه والخضراوات يوميا ويشربون أقل من 27 في المئة مشروبا يحتوي على السكر ويتناولون 20 في المئة وجبات سريعة ثلاث مرات أسبوعيا على الأقل.

وكان أكثر من النصف يمارسون التمارين الرياضية ساعتين ونصف الساعة أسبوعيا ويتنقلون سيرا على الأقدام أو بالدراجات.

وكانت المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة المحلاة متوفرة في معظم أماكن العمل. وذكر أكثر من النصف أن تناول أطعمة صحية وممارسة النشاط البدني أمر سهل في العمل.