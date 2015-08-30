تركيا تحتفل بالذكرى 93 لعيد النصر

تحتفل تركيا، اليوم الأحد، بالذكرى الـ 93 لعيد النصر ويوم القوات المسلحة، في مختلف الولايات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، و"شمال قبرص" التركية.

وأُقيمت مراسم اليوم في العاصمة أنقرة، شارك فيها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان، عصمت يلماز، ورئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليغدار أوغلو، إضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.

وزار المسؤولون ضريح مؤسس الجمهورية التركية "مصطفى كمال أتاتورك" وسط العاصمة، حيث وضع أردوغان إكليل زهور على الضريح، وبعد الوقوف دقيقة صمت، ردد خلالها الحاضرون النشيد الوطني.

ويعتبر عيد النصر، ويوم القوات المسلحة، عيدا وطنيا في الجمهورية التركية، و"شمال قبرص" التركية، وتحيي الدولتان في هذه المناسبة ذكرى الانتصارات التي أحرزتها الجيوش التركية في حرب الاستقلال، بقيادة "مصطفى كمال أتاتورك" ورفاقه على قوات الحلفاء، والجيوش اليونانية، التي غزت أراضي الدولة العثمانية، قبيل وضع الحرب العالمية الأولى أوزارها، والانتصارات التي تحققت على جبهات عديدة أهمها "معركة سقاريا 1921" و"معركة الصد الكبير 1922″، والتي استطاعت الجيوش التركية بعدها تحرير مناطق واسعة من بر الأناضول, التي كان الحلفاء قد احتلوها خلال الحرب العالمية الأولى.