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تأبين أحمد سيف الإسلام بنقابة الصحفيين في مصر

30/8/2015

ليلى سويف خلال الحفل
 

نظمت عائلة وأصدقاء المحامي والناشط الحقوقي الراحل أحمد سيف الاسلام حفل تأبين السبت فى ذكرى رحيله الأولى بنقابة الصحفيين، بحضور العديد من الصحفيين والمحامين والسياسيين، منهم خالد علي المرشح الرئاسي السابق والصحفي أحمد جمال زيادة.

وعرض منظمو الحفل مقاطع فيديو للراحل وأهله يتحدثون عنه وعن إنجازاته، كما عرض فيديو لابنه المعتقل علاء عبدالفتاح يشيد بوالده.

وأعربت الدكتورة "ليلى سويف" زوجة أحمد سيف الإسلام عن افتقادها لزوجها الراحل، خاصة أن وفاته تزامنت مع سجن ابنتها "سناء"، وهو ما زاد من شعورها بالوحدة.

وأشارت سويف إلى صعوبة التنبؤ بالعوامل التي من الممكن أن تؤدي إلى اشتعال الثورة من جديد، لكنها أكدت أن البلاد تعيش في حالة احتقان، مع ازدياد الاحتجاجات وانعدام الاستقرار.

ويعد سيف أحد أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وخاصة حقوق العمال والمعتقلين السياسيين، وشغل منصب مدير مركز هشام مبارك للقانون، وهو والد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المحكوم عليه بالسجن لمدة 5 أعوام بقضية تظاهر، والناشطة سناء سيف المحكوم عليها أيضاً بالسجن لمدة عامين في قضية تظاهر، والناشطة الحقوقية منى سيف.

المصدر : الجزيرة مباشر
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