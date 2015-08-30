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بري: أزمة لبنان ليست في النظام وإنما في الطائفية

30/8/2015

قال رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" إنه يعتزم الدعوة إلى حوار يضم رئيس الحكومة وقادة الكتل النيابية في الأيام العشرة الأولى من سبتمبر /أيلول المقبل.

وأضاف "بري" في كلمته بمناسبة ذكرى اختفاء الإمام "موسى الصدر" بمدينة "النبطية" إن الحوار سيختص ببحث ملفات رئاسة الجمهورية وعمل مجلس النواب ومجلس الوزراء، كما يشمل قانوني الانتخابات واستعادة الجنسية واللامركزية الإدارية ودعم القوى الأمنية.

وفي تعليقه على المظاهرات الأخيرة في البلاد، أرجع "بري" سبب الأزمة الرئيسي إلى "وجود الطائفية والحرمان وليس في النظام" حسب قوله. مؤكدا أن التمزق يهدد البلاد.

وجدد بري تمسكه بدعم المقاومة، مؤكدا أن إسرائيل هي التي فرضت وجودها، داعيا الدول العربية إلى دعم وتعزيز الجيش اللبناني، وزيادة ميزانيته وتسليحه.

ووصف بري من يحاول بث الفرقة بين حركة أمل وحزب الله بـ"الواهم".

المصدر : الجزيرة مباشر
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