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المغربي "إيكيدير" يحرز برونزية سباق 1500 متر عدوا ببجين

30/8/2015

العداء المغربي عبد العاطي إيكيدير
 

أحرز العداء المغربي عبد العاطي إيكيدير الميدالية البرونزية لسباق 1500 متر ببطولة العالم لألعاب القوى في بكينال يوم (الأحد) بعدما احتل المركز الثالث.

وحقق "إيكيدير" زمنا قدره ثلاث دقائق و34.67 ثانية بينما جاء خلفه مباشرة الجزائري "توفيق مخلوفي" بزمن قدره ثلاث دقائق 34.76 ثانية.

وفاز العداء الكيني "أسبيل كيبروب" بالميدالية الذهبية للسباق للمرة الثالثة على التوالي بعد تتويجه في بطولتي 2011 و2013.

ونجح "كيبروب" في اقتناص المركز الأول بعدما انتفض في المراحل الأخيرة من المسافة رغم أنه كان في المركز الثاني عشر لينهي السباق بزمن قدره ثلاث دقائق و34.40 ثانية.

وأنهى "كيبروب" البالغ من العمر 26 عاما اللفة الأخيرة في 51 ثانية فقط وترك منافسيه يتصارعون على باقي المراكز ليحقق الميدالية السابعة لكينيا خلال البطولة بينما حل مواطنه "إيليا مانانجوي" في المركز الثاني ونال الفضية بعد أن سجل ثلاث دقائق و34.63 ثانية.

وحل القطري "معتز برشم" رابعا في منافسات القفز العالي للرجال في نفس البطولة، بينما فاز الكندي ديريك دروان بالميدالية الذهبية.

وسجل دروان 2.34 متر ليتفوق على الصيني تشانغ جووي الذي حصل على الفضية مسجلا 2.33 متر.

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