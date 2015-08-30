الخارجية المصرية تستدعي سفير بريطانيا

استدعت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد السفير البريطاني في القاهرة للاحتجاج على تصريحاته بشأن الحكم بسجن ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية وستة أخرين غيابيا بما عرف اعلاميا بقضية خلية الماريوت.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت أمس السبت بالسجن المشدد ثلاث سنوات على صحفيي الجزيرة الإنجليزية في إعادة محاكمتهم بتهم مسيسة، منها دعم جماعة إرهابية، وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي ، وهي تهم نفاها الصحفيون وكذلك شبكة الجزيرة الإعلامية جملة وتفصيلا.

وعقب السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن على الحكم قائلا:" إن استقرار البلاد يجب ألا يبنى على أساس واه يحرم الناس من حقوقهم ويقوض حرية الصحافة وحرية التعبير"

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أنها استدعت كاسون للاعتراض الشديد على تصريحاته التي تعتبر "تدخلا غير مقبول في أحكام القضاء المصري وأنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية لسفير دولة أجنبية مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها.