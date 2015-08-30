الجزيرة مباشر ترصد أوضاع "الفلاحين" في عدن

رصدت كاميرا "الجزيرة مباشر" الأوضاع في قرية الفلاحين والبساتين شمال مدينة عدن جنوبي اليمن، حيث تمركزت فيها قوات مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، واستخدمتها كثكنة عسكرية أثناء الاشتباكات التي دارت في مدينة عدن لأكثر من 4 أشهر,

وقد لحق بالقرية دمار كبير ومعاناة كبيرة لأهلها بعد زرع مليشيا الحوثي الألغام، قبل أن تدحرهم المقاومة الشعبية، واشتكى سكان القرية من الأضرار التي لحقت بمنطقتهم نتيجة القصف وتدمير محولات الكهرباء ومسجد القرية الذي تعرض لدمار شامل، بالإضافة إلى عدم وصول فرق الإغاثة حتى الآن.