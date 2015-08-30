البث الحي
منوعات

الجزيرة مباشر ترصد أوضاع "الفلاحين" في عدن

30/8/2015

رصدت كاميرا "الجزيرة مباشر" الأوضاع في قرية الفلاحين والبساتين شمال مدينة عدن جنوبي اليمن، حيث تمركزت فيها قوات مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، واستخدمتها كثكنة عسكرية أثناء الاشتباكات التي دارت في مدينة عدن لأكثر من 4 أشهر,

وقد لحق بالقرية دمار كبير ومعاناة كبيرة لأهلها بعد زرع مليشيا الحوثي الألغام، قبل أن تدحرهم المقاومة الشعبية، واشتكى سكان القرية من الأضرار التي لحقت بمنطقتهم نتيجة القصف وتدمير محولات الكهرباء ومسجد القرية الذي تعرض لدمار شامل، بالإضافة إلى عدم وصول فرق الإغاثة حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)