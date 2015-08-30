الجزيرة مباشر ترصد آثار الدمار بمدينة خورمكسر بعدن

رصد مراسل الجزيرة مباشر محمد القاضي آثار الدمار الكبير الذي وقع بمديرية خور مكسر في عدن جنوب اليمن ، وذلك بعد سيطرة المقاومة الشعبية على المدينة وطرد الحوثيين منها الشهر الماضي.

وقال شاهد عيان للجزيرة مباشر ويدعى محمد عبدالرحمن :"هناك أحياء كثيرة طالها الدمار مثل أحياء السعادة والسلام والمرور حيث تمركز الحوثيون فيه، وقصفه طيران التحالف آنذاك. وأضاف شاهد العيان أن مليشيا الحوثي نهبت كل شيء بمديرية خور مكسر

وحول عودة الحياة إلى مديرية خور مكسر، أضاف عبد الرحمن، أن الحياة تعود تدريجيا إلى المدينة، وأن مهمتهم الآن هي حماية المؤسسات الحكومية، وكذلك حماية المدنيين ونشر الأمن.

وأضاف شاهد عيان آخر أن "الحياة عادت طبيعية بمعظم مديريات عدن، وننتظر فقط أن تصل المياه إلى بعض الأماكن، إضافة إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة، موجها الشكر إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزير وكذلك المقاومة الشعبية".

وكانت المقاومة الشعبية قد حررت عدن بشكل كامل بعد سيطرتها على مدينة التواهي 20 يوليو/تموز الماضي ، وهي آخر المناطق التي كانت تحت سيطرة الحوثيين بالمدينة.