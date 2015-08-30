إيني الإيطالية : الكشف عن أكبر حقول الغاز الطبيعي بمصر

وزير البترول المصري شريف إسماعيل – رويترز

أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف أحد أكبر الحقول البحرية للغاز الطبيعي بالعالم في المياه الإقليمية المصرية، بالبحر الأبيض المتوسط ، متوقعة أن يساعد في سد احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة.

وقات الشركة الإيطالية في بيان صحفي لها الأحد أن الكشف يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، تعادل حوالي 5.5 مليار برميل من المكافئ النفطي، ويغطي مساحة تصل إلى 100كم2 وبذلك يصبح الكشف والذي أطلق عليه اسم " شروق" أكبر كشف يتحقق في مصر وفي مياه البحر المتوسط، وقد يصبح من أكبر اكتشافات الغاز في العالم وفق بيان الشركة.

وأوضحت " إيني " أن الاكتشاف تحقق بعد حفر 1450 مترا، ووصل عمق الحفر إلى 4131 مترا لتخترق طبقة حاملة للهيدروكربونات بسمك حوالي 630 مترا.

وحسب الشركة فإن عملية تطوير الاكتشاف الجديد سيستغرق نحو4 سنوات، واعتبرته أنه سيحقق تحولا محوريا في سيناريو الطاقة في مصر.

وقال شريف إسماعيل وزير البترول المصري إن كشف "شروق" سيفتح آفاقا جديدة لاكتشافات أخرى، ويسهم في جذب الاستثمارات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج.

وأحدث الخبر ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال "علي عبد المنعم": هما خصصوا عوائد حقل الغاز الجديد للعسكريين والقضاة ولا لسه القرار ما طلعش؟

فين حين سخر "أحمد عبد الحميد" من الخبر قائلا: وراء كل حقل غاز جديد رجل عظيم زي حسين سالم بيشفطه في بطنه.

وقال حسام سرحان: مصر بدأت الصيف زي الخليج و نهته باكتشاف هيخليها زي الخليج فعلا بس لو فيه ذمة.