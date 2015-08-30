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أسر معتقلين بمصر: الأوضاع في السجون كارثية

30/8/2015

قالت مجموعة من أهالي معتقلين محكوم عليهم بالسجن جراء معارضتهم الانقلاب العسكري في مصر اليوم (الأحد) إن الأوضاع في السجون "كارثية".

وأضاف الأهالي، خلال مؤتمر صحفي بمحافظة القليوبية، إن التضييق على ذويهم في المعتقلات يشمل الإهمال الطبي، والإغلاق شبه الدائم للزنازين، إضافة إلى التضييق على كميات الطعام الخاصة بهم.

كما أكدت الأسر خلال المؤتمر الصحفي رفضها إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، لأن من حق أي متهم اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.

وأشارت أسر المحكوم عليهم، إلى أن السلطات المصرية لم تتوقف عن استخدام كل ما تملك من وسائل لإسكات أي صوت ينادي بالحرية والشرعية والحياة الكريمة، فلا يخلو أي بيت أو شارع أو حي من معتقل أو شهيد. كما لم تتوقف حملات الاعتقال منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013.

وطالب الأهالي بوقف حملات الاعتقال العشوائية والاختطاف وتلفيق التهم لمعارضي الانقلاب، إضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

كما طالبوا بمحاكمة المسؤولين عن التعذيب في السجون، وتحسين أوضاع المعتقلين وتقديم رعاية صحية مناسبة لهم.

وحملت الأسر وزارة الداخلية ومجلس حقوق الإنسان مسؤولية سلامة كافة المعتقلين في السجون المصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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