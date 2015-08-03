مقهى إسرائيلي على مقبرة مقدسية تضم رفات عدد من الصحابة

المقهى الإسرائيلي عل مقبرة"مأمن الله"

نددت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" بافتتاح مقهىً إسرائيلي على أرض تابعة لمقبرة "مأمن الله" في القدس، واعتبرته انتهاكا لهذه المقبرة التاريخية.



وكانت شركة إسرائيلية قد افتتحت المقهى أمس على جزء صادرته إسرائيل من المقبرة قبل عشرات السنين، وحولته إلى حديقة عامة سمّتها "حديقة الاستقلال".



وأقامت إسرائيل على أجزاء من المقبرة التي تصل مساحتها إلى أكثر من مئتي دونم فنادق وحدائق عامة وسوقاً تجارية؛ كما تعمل على بناء متحف يسمى "متحف التسامح" على جزء منها. ولم يبق من أرض المقبرة سوى عشرين دونماً تضم أضرحة لعدد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.