مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين بقاعدة العند الجوية

الحوثيون اليمن صراع ( ارشيف )

أفادت مصادر في المقاومة الشعبية في اليمن أن العشرات من مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح قتلوا، أو أصيبوا، خلال اشتباكات في قاعدة العند الجوية ومعسكر لبوزة، في محافظة لحج بجنوب البلاد.



وقالت المصادر إن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة، مدعومة بوحدات عسكرية وإسناد جوي من قوات التحالف، وبين الحوثيين وقوات صالح، داخل "قاعدة العند"، بعد أن اقتحمتها المقاومة في وقت سابق. كما اقتحمت المقاومة معسكر لبوزة، في محافظة لحج أيضاً، ولا تزال المواجهات مستمرة حتى الآن.



وقد تقدمت المقاومة الشعبية في محافظة تعز مدعومة بوحدات عسكرية نحو مطار تعز الدولي، وأعلنت أنها تمكنت من قطع خطوط إمداد ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع من ناحية منطقة الحُوبَان. وكان الحوثيون وحلفاؤهم قد قصفوا أحياء الروضة وعُصيْفرة وجولة الكهرباء باسلحة ثقيلة.



وقالت قيادة المقاومة الشعبية في تعز إن نحو مئة وخمسين حوثياً قتلوا خلال المعارك المستمرة منذ أسبوعين في منطقة مشرعة وحدنان.



وأضافت أن أكثر من مئتين من الحوثيين جُرحوا كما قـُتل ستة عشر وجرح أكثر من ثلاثين من المقاومةِ الشعبية والجيش الوطني.