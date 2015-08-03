مقتل العشرات جراء سقوط طائرة للنظام السوري في إدلب

قال مراسل الجزيرة في إدلب شمالي سوريا إن 20 مدنيا قتلوا وأصيب العشرات صباح اليوم (الاثنين) جراء سقوط طائرة حربية تابعة لقوات النظام السوري بمدينة أريحا في ريف إدلب الغربي، من دون أن تتوافر معلومات مؤكدة عن سبب تحطم الطائرة.

وأضاف المراسل أن الطائرة سقطت خلال قصفها الأحياء السكنية في المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأن سقوطها ألحق دمارا كبيرا بمنازل وممتلكات الأهالي.

وقالت شبكة سوريا مباشر إن الطائرة سقطت في سوق الخضار بمدينة أريحا أثناء تجمع الناس في السوق، مرجحة أن يصل عدد الضحايا إلى 20 قتيلا و100جريح.

وقد بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يُظهر موقع سقوط الطائرة، كما تحدثت مصادر عن احتمال أن يكون الحادث بسبب خلل فني.