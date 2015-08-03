البث الحي
منوعات

مقتل العشرات جراء سقوط طائرة للنظام السوري في إدلب

3/8/2015

قال مراسل الجزيرة في إدلب شمالي سوريا إن 20 مدنيا قتلوا وأصيب العشرات صباح اليوم (الاثنين) جراء سقوط طائرة حربية تابعة لقوات النظام السوري بمدينة أريحا في ريف إدلب الغربي، من دون أن تتوافر معلومات مؤكدة عن سبب تحطم الطائرة.

وأضاف المراسل أن الطائرة سقطت خلال قصفها الأحياء السكنية في المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأن سقوطها ألحق دمارا كبيرا بمنازل وممتلكات الأهالي.

وقالت شبكة سوريا مباشر إن الطائرة سقطت في سوق الخضار بمدينة أريحا أثناء تجمع الناس في السوق، مرجحة أن يصل عدد الضحايا إلى 20 قتيلا و100جريح.

وقد بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يُظهر موقع سقوط الطائرة، كما تحدثت مصادر عن احتمال أن يكون الحادث بسبب خلل فني.

المزيد من منوعات

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

انسحاب قوات حفتر من مناطق جنوبي ليبيا بعد فشل هجومها على قوات الوفاق (فيديو)

قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (مواقع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

اتهامات لفرنسا بالتحريض ضد الجزائر في البرلمان الأوربي

مبنى البرلمان الأوربي (غيتي)