لافروف و العطية يتفقان على توطيد العلاقات بين روسيا و قطر

قال وزير الخارجية القطري خالد العطية اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي إن دول الخليج العربية واثقة من أن الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى العالمية يجعل منطقة الخليج أكثر أمنا.



وأضاف في مؤتمر صحفي عقب استضافة محادثات بين وزراء مجلس التعاون الخليجي علاقتنا مع روسيا متعددة ونعمل على خلق أفق في سوريا



و قال وزير الخارجية الروسي لافروف " ندعم حكماً انتقالياً في سوريا وكل طرف يجب أن يبذل جهوده لدعم الحوار بين النظام والمعارضة و نرفض التدخلات الخارجية في سوريا ولا بد من وقفها "



و أضاف في المؤتمر الصحفي " لا نقدم أي دعم لأي جهة في سوريا إلا الشعب السوري " في معرض سؤال عن الدعم الروسي لبشار الأسد .



و قال متحدثا عن التدخل العسكري في سوريا " أبلغت كيري أن أي إنزال بري خارجي في سوريا سيعقد مهمة مكافحة الإرهاب ، نحن مع تشكيل جبهة دولية لمحاربة الإرهاب ، الوضع الأمني المتدهور في المنطقة لا يستجيب إلا لمصالح المجموعات الإرهابية ".



و ختم كلامه بالحديث عن رغبة روسيا في توسيع التعاون بينها و بين قطر