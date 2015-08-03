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باحثون يبتكرون"حشرة"روبورت تمشي و تقفز على الماء

3/8/2015
الروبورت الحشرة ( رويترز )

ابتكر باحثون أميركيون وكوريون جنوبيون روبوتاً على شكل حشرة، لمساعدة العلماء في مهمات الاستطلاع والبحث والإنقاذ في البحار والأنهار.

يتميز الروبوت الجديد بقدرته على المشي والقفز على الماء والأرض. ويقول الباحثون في جامعتي "سول الوطنية" و "هارفارد" إنهم زودوا روبوتهم بميكانيكةٍ تحاكي حركة أرجل حشرة الماء الحقيقية تحت الماء.
 
يبلغ طول الروبوت سنتمترين، ووزنه ثمانية وستين ميليغراماً. ويشدد العلماء على أن تصنيع روبوتات قادرة على العوم والقفز على الماء سيفيد في مجال البحث عن ناجين وقت الكوارث.

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