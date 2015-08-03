الفلسطينيون يسلمون الجنائية الدولية ملف مقتل رضيع فلسطيني

الطفل الفلسطيني الذي مات محترقا ( ارشيف )

التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في هولندا فاتو بن سودا.



وقدم المالكي ملفا للمدعي العام بشأن جريمة حرق وقتل الطفل علي الدوابشة من قرية دوما في الضفة الغربية فضلا عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الفلسطينيين.



وقال سفير فلسطين في هولندا نبيل أبو زنيد إن اللقاء كان إيجابيا، لكنه أشار إلى أن المحكمة لم تحدد بعد موعدا لبدء التحقيقات.



و في شأن فلسطيني آخر أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة عن صرف الدفعة الأولى لخمسمئة وثمانين من أصحاب المنازل المدمرة كليا في قطاع غزة إيذانا ببدء المرحلة الأولى من إعمار منازلهم التي دمرت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.



وتأتي هذه الدفعة ضمن التبرعات التي أعلنت عنها قطر خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة عقب العدوان على غزة.