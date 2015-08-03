البث الحي
منوعات

الفلسطينيون يسلمون الجنائية الدولية ملف مقتل رضيع فلسطيني

3/8/2015
الطفل الفلسطيني الذي مات محترقا ( ارشيف )

التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في هولندا فاتو بن سودا.

وقدم المالكي ملفا للمدعي العام بشأن جريمة حرق وقتل الطفل علي الدوابشة من قرية دوما في الضفة الغربية فضلا عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الفلسطينيين.

وقال سفير فلسطين في هولندا نبيل أبو زنيد إن اللقاء كان إيجابيا، لكنه أشار إلى أن المحكمة لم تحدد بعد موعدا لبدء التحقيقات.

و في شأن فلسطيني آخر أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة عن صرف الدفعة الأولى لخمسمئة وثمانين من أصحاب المنازل المدمرة كليا في قطاع غزة إيذانا ببدء المرحلة الأولى من إعمار منازلهم التي دمرت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وتأتي هذه الدفعة ضمن التبرعات التي أعلنت عنها قطر خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة عقب العدوان على غزة.

المزيد من منوعات

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

انسحاب قوات حفتر من مناطق جنوبي ليبيا بعد فشل هجومها على قوات الوفاق (فيديو)

قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (مواقع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

اتهامات لفرنسا بالتحريض ضد الجزائر في البرلمان الأوربي

مبنى البرلمان الأوربي (غيتي)