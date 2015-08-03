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العطية: حريصون على تجنيب الخليج أخطار السلاح النووي

3/8/2015

 

أكد الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت بتجنيب منطقة الخليج أي أخطار أو تهديدات للسلاح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار القواعد الدولية.

وأضاف العطية خلال كلمته التي افتتح بها الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري, إلى تطلع دول الخليج أن يؤدي الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد على أهمية التعاون مع إيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفض المنازعات بالطرق السلمية.

وبشأن الوضع في اليمن ،أكد وزير الخارجية القطري حرص مجلس التعاون الخليجي على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته ودعم الشرعية واستكمال العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني في اليمن يناير 2014 وإعلان الرياض مايو 2015 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفيما يخص الأزمة السورية أوضح أنه في ظل تخاذل المجتمع الدولي في التعامل بصورة عادلة وجدية إزاء الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري، فإنهم مطالبون بتكثيف الجهود المشتركة لوقف العنف وحقن الدماء وتحقيق إرادة الشعب السوري في الوحدة والأمن والاستقرار وفق مقررات جنيف 1.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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