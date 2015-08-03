اعتقال 6 من رافضي الانقلاب اليوم من "البصارطة" دمياط

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أمن الإنقلاب بدمياط يقتحم قريتى البصارطة والخياطة ويعتقل ستة من مؤيدى الشرعية

نفذت قوات الأمن بدمياط حملتي مداهمات على قريتى البصارطة والخياطة التابعتين لمركز دمياط ظهر اليوم الاثنين وتمكنت من اعتقال ستة أشخاص من مؤيدي الشرعية بالقريتين بعد مداهمة عشرات المنازل لرافضي الانقلاب .



وبحسب شهود عيان ،تم اقتحام قرية البصارطة بجنوب مركز دمياط بعدة آليات عسكرية ومداهمة عشرات المنازل واعتقال اثنين من الأهالي .



أعقب ذلك اقتحام قرية الخياطة بشمال مركز دمياط بمدرعة جيش وست سيارات ميكروباص وعدد من سيارات الشرطة ومداهمة عدد كبير من منازل مؤيدي الشرعية واعتقال أربعة من أهالي القرية .