65 قتيلا من القوات التركية خلال 54 يومًا من الهجمات

جنازة أحد قتلى القوات التركية (الأناضول)

بلغت حصيلة قتلى الجيش والأمن التركي وحراس القرى، جراء هجمات مسلحة خلال 54 يومًا الأخيرة، 65 قتيلا.

وبلغ عدد الضحايا المدنيين 18 شخصاً، بينهم شخص إيراني الجنسية، خلال الفترة نفسها (ما بين 7 تموز/ يوليو الماضي، و29 أغسطس/آب الحالي)، فيما أصيب 257 شخصاً بجروح، 3 منهم إيرانيون، جراء الهجمات.

وتمكنت القوات التركية، خلال الفترة ذاتها، من قتل 105 مسلحا، خلال اشتباكات داخل البلاد، وإلقاء القبض على 19 آخرين، بينهم 14 مصاباً بجروح، أثناء المواجهات، كما شهدت البلاد إحراق المسلحين نحو 227 مركبة، أغلبها شاحنات.