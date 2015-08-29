6 آلاف لاجئ إيراني بالعراق منذ بداية الثورة الإيرانية

يعيش أكثر من ستة آلاف لاجئ إيراني في العراق ظروفاً اجتماعية ونفسية صعبة، لأنهم محرومون من حقوق المواطنة.

فمع بداية الثورة في إيران، نزح هؤلاء إلى داخل العراق، واستقروا في محافظة الأنبار، ثم انتقلوا في عام 2003 إلى محافظات إقليم كردستان العراق.



وفي شأن عراقي آخر، قتل مدنيان وأصيب 12 آخرون جراء قصف الجيش العراقي بالمدفعية، وغارات طائرات حربية لم تحدد هويتها على أحياء في الفلوجة غربي المدينة.

وقد أدى القصف إلى إلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات.

ويأتي القصف في ظل ظروف إنسانية صعبة يعيشها سكان الفلوجة ومحيطها بسبب حصار الجيش العراقي للمدينة، مما أدى إلى نقص المواد الغذائية والسلع الأساسية.



من جانب آخر، قالت مصادر عسكرية عراقية إن جنديا عراقيا أصيب بجروح جراء قصف تنظيم الدولة الإسلامية مقر سرية الحمايات في معسكر طارق شرقي الفلوجة.