3.24 تريليون دولار قيمة أصول التمويل الإسلامي بحلول 2020

كشف تقرير اقتصادي حديث، اليوم (السبت) عن توقعات بنمو قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي في العالم بنسبة 80%، خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 3.24 تريليون دولار بحلول العام 2020، منها 2.6 تريليون دولار، حصة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.

وأضاف التقرير، الصادر عن "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" أن قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي بلغت تريليون و800 مليار دولار خلال العام 2014، وأن 74% منها يعود لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16% منها.

وأوضح التقرير أن قطاع التمويل الإسلامي، يعد الأكثر تطوراً ونضجاً بين القطاعات الأخرى التي تمثل الركائز الرئيسية للاقتصاد الإسلامي العالمي، والذي يقاس أداؤه ونموه على نطاق واسع، بالاعتماد على قيمة الأصول المالية الإسلامية.