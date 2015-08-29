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مقتل اثنين من رافضي الانقلاب بمصر على يد الأمن

29/8/2015
قوات خاصة مصرية "ارشيف"

قتل الأمن المصري اثنين من رافضي الانقلاب في محافظة الفيوم، جنوب القاهرة. وأوضح شهود عيان أن الأمن أطلق النار عليهما, بعد مداهمة المزرعة التي كانا فيها.

وكانت قوات الأمن قد قتلت خمسة من رافضي الانقلاب في المحافظة ذاتها قبل نحو شهر. وقد حمل تحالف "دعم الشرعية ورفض الانقلاب" مدير أمن الفيوم مسؤولية ما أسماه "قتلا بدم بارد لشباب الوطن". 

من ناحية أخرى قالت وقعت اشتباكات بين قوات من الجيش المصري، ومسلحين جنوب مدينة العريش بشمال سيناء

وأكدت المصادر أن الاشتباكات اندلعت قرب قرية القريعة وبئر لحفن. وقال شهود عيان إن دوي انفجارات حدثت في تلك المناطق دون معرفة الأسباب.

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